Πόσους επισκέπτες αντέχει ο Όλυμπος; Στο μικροσκόπιο η φέρουσα ικανότητα του βουνού
Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής προκήρυξε διαγωνισμό για την κατάρτιση μελέτης επισκεψιμότητας και διαχείρισης διακίνησης επισκεπτών καθώς και εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του Ολύμπου.
Το Εθνικό Πάρκο Ολύμπου εξαιτίας της σημαντικότητας αλλά και της σπάνιας φυσικής ομορφιάς του προσελκύει κάθε χρόνο αρκετά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Όμως, όπως αναφέρεται σχετικά στη διακήρυξη η υποδοχή, η διακίνηση, η διασπορά, διάχυση και η παραμονή των επισκεπτών αυτών γίνεται χωρίς τον ενδεδειγμένο έλεγχο με αποτέλεσμα την σημαντική ιδίως κατά θέσεις και χρονικές περιόδους επιβάρυνση συγκεκριμένων θέσεων της περιοχής.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
