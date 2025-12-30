Road Τrip στη Λάρισα: Κάναμε μια διαδρομή γεμάτη εικόνες, ιστορίες και κινηματογράφο
Στην καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου, ένας τόπος πολιτισμού και ιστορίας ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας.
Το ταξίδι μας προς τη Λάρισα ξεκίνησε νωρίς το πρωί, με εκείνη την όμορφη αίσθηση αναμονής που σε κυριεύει όταν ξέρεις ότι σε περιμένει ένας προορισμός γεμάτος εκπλήξεις, ξεχωριστή ενέργεια και όμορφες εικόνες.
Μαζί σε αυτό το ταξίδι μας ήταν και πάλι η Avis. Από τον στόλο της μπορούμε να βρούμε το κατάλληλο αυτοκίνητο για κάθε ταξίδι, ώστε να απολαμβάνουμε τη διαδρομή. Αφήνοντας πίσω μας την πόλη, μπήκαμε στον δρόμο προς τον Θεσσαλικό Κάμπο, σε μια διαδρομή όπου η φύση αλλάζει χρώμα σε κάθε χιλιόμετρο που διανύουμε. Κάθε στροφή που παίρναμε, κάθε καινούργιο τοπίο που ανακαλύπταμε, αποκτούσε στα μάτια μας ανεκτίμητη αξία, σαν κομμάτι μιας ιστορίας που διαδραματίζεται περισσότερο στον δρόμο απ’ ό,τι στον ίδιο τον προορισμό.
Λόγος του ταξιδιού μας ήταν το 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας, ένα από τα πιο ζωντανά και πολυδιάστατα φεστιβάλ της χώρας. Πραγματικά, εκείνες τις ημέρες η πόλη έμοιαζε να πάλλεται στους ρυθμούς του σινεμά.
