Οικογενειακή απόδραση στις Καρυές Λακωνίας
Οικογενειακή απόδραση στις Καρυές Λακωνίας
Οικογενειακή απόδραση στις Καρυές Λακωνίας
Καθώς το αυτοκίνητο ανηφορίζει στις στροφές της παλιάς εθνικής οδού προς Σπάρτη, έχοντας αφήσει πίσω την πολύβουη Αθήνα και τη διαδρομή της Τρίπολης, το τοπίο αρχίζει σταδιακά να αλλάζει. Μετά από λίγο παραπάνω από δύο ώρες οδήγησης, οι Καρυές, γνωστές και ως Αράχοβα, ξεπροβάλλουν μπροστά μας, σαν ζωντανός πίνακας ζωγραφικής, χτισμένες στους πρόποδες του επιβλητικού Πάρνωνα, σε υψόμετρο 950 μέτρων.
Στο καφενείο του Μέλιου
Είναι λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα και το πρωινό κρύο διαπερνά τα ρούχα μας, θυμίζοντας ότι βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο ορεινά χωριά της Λακωνίας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Στο καφενείο του Μέλιου
Είναι λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα και το πρωινό κρύο διαπερνά τα ρούχα μας, θυμίζοντας ότι βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο ορεινά χωριά της Λακωνίας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα