Βάλια Κάλντα: Eκεί όπου η Φύση ξυπνά τις αισθήσεις
Ένα μοναδικό ταξίδι, όπου κάθε γωνιά του τοπίου αποκαλύπτει την ανεξερεύνητη φυσική κληρονομιά
Βάλια Κάλντα. Το όνομά της θυμίζει μαγικό ξόρκι, βγαλμένο από κάποιο ξεχασμένο παραμύθι. Προκαλεί την περιέργεια να την εξερευνήσεις, γεννώντας τη φιλοδοξία μιας αξέχαστης συνάντησης. Αυτή η παραμυθένια αίσθηση ζωντανεύει μέσα από τα ευθυτενή δέντρα της μαύρης πεύκης, το κελάρισμα των ρυακιών, το θρόισμα των φύλλων, τη μυρωδιά της βρεγμένης γης και τα ξέφωτα με τις λευκές ορχιδέες, που φωτίζουν τη σκοτεινιά του δάσους. Εικόνες που σε παρακινούν να ξαναζωντανέψεις τις παιδικές σου φαντασιώσεις για μαγεμένα δάση και θρυλικά πλάσματα. Αυτές οι αισθήσεις συνθέτουν την αρμονική παρτιτούρα της Βάλια Κάλντα, που αγγίζει κάθε ψυχή πρόθυμη να την αφήσει να ηχήσει γύρω της.
