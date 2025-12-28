5 γοητευτικά βιβλιοπωλεία στο Λονδίνο με εξαιρετικές ταξιδιωτικές συλλογές
5 γοητευτικά βιβλιοπωλεία στο Λονδίνο με εξαιρετικές ταξιδιωτικές συλλογές
Στα ράφια τους σας περιμένουν οι πιο έγκυροι ταξιδιωτικοί οδηγοί και οι ωραιότερες εκδόσεις για κάθε γωνιά της γης
Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια μητρόπολη παγκόσμιου βεληνεκούς με καταιγιστικούς ρυθμούς, ακατάπαυστη ενέργεια κι ασταμάτητη δράση, το Λονδίνο ξαφνιάζει ευχάριστα με τις αναπάντεχες ευκαιρίες για μερικές ώρες αποφόρτισης, γαλήνης και ήπιων τόνων, χωρίς καν να απομακρυνθούμε από το κέντρο της πόλης. Τα μεγάλα αστικά πάρκα του, αλλά και μικροί κήποι ακόμη κι ανάμεσα στους ουρανοξύστες του City, αυλές εκκλησιών με παγκάκια ανάμεσα σε αγάλματα και λουλούδια που προτιμούν οι εργαζόμενοι για το μεσημεριανό τους διάλειμμα, ακόμη και κρύπτες ιστορικών ναών που έχουν μετατραπεί σε πρωτότυπα καφέ με ήρεμη και χαλαρή ατμόσφαιρα.
Τον ίδιο ρόλο παίζουν και τα υπέροχα βιβλιοπωλεία του Λονδίνου, αληθινά κρησφύγετα, στις πανέμορφες και ήσυχες αίθουσες των οποίων μπορεί να χαθεί κανείς για ώρες ξεφυλλίζοντας και διαβάζοντας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Τον ίδιο ρόλο παίζουν και τα υπέροχα βιβλιοπωλεία του Λονδίνου, αληθινά κρησφύγετα, στις πανέμορφες και ήσυχες αίθουσες των οποίων μπορεί να χαθεί κανείς για ώρες ξεφυλλίζοντας και διαβάζοντας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα