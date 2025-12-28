Ανεξερεύνητοι Τόποι: Απολαμβάνοντας την ησυχία της Φύσης στα Θεοδώριανα
Εδώ θα έρθετε για να γεμίσετε όμορφες εικόνες και ζεστασιά από τους ντόπιους

Κάνουμε ταξίδια για να γνωρίσουμε νέους τόπους και ανθρώπους, διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς, για ψυχαγωγία, για δουλειά, για κοινωνικοποίηση, για εκπαιδευτικούς λόγους αλλά και για να χαλαρώσουμε, να ηρεμίσουμε, να απομονωθούμε. Ένα τέτοιο ταξίδι είναι και αυτό στα Θεοδώριανα.

Σκαρφαλωμένα στα 950 μέτρα υψόμετρο, σε μια πλαγιά των ανατολικών Τζουμέρκων, μέσα στο φαράγγι του Γκούρα, ανάμεσα στις κορυφές Καταφίδι και Κρυάκουρα, τα Θεοδώριανα προσφέρουν πλήρη απομόνωση. Απέχουν από την Αθήνα 428 χλμ., από τη Θεσσαλονίκη 298 χλμ. και από την πρωτεύουσα του νομού, την Άρτα 77 χλμ. Σε χρόνο υπολογίζετε πεντέμισι, τεσσεράμισι και κοντά δυο ώρες αντίστοιχα.

