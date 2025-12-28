Πρωτοχρονιά στη Λίμνη Πλαστήρα
Πρωτοχρονιά στη Λίμνη Πλαστήρα
Για να υποδεχθείτε τον νέο χρόνο με ηρεμία και επαφή με τη φύση
Η λίμνη Πλαστήρα είναι από τους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς και όχι άδικα. Η ομίχλη που αγκαλιάζει τα βαθυπράσινα έλατα, οι κορυφές των Αγράφων που συνήθως το χειμώνα είναι ντυμένες στα λευκά, τα ήσυχα γραφικά χωριά που είναι σκαρφαλωμένα στην πλαγιά και το νερό της λίμνης που καθρεφτίζει αυτό το υπέροχο τοπίο, είναι που την κάνουν μοναδική. Εάν αναζητάτε να υποδεχθείτε το νέο χρόνο μακριά από φασαρία και πάρτι και να χαλαρώσετε και να έρθετε σε επαφή με τη φύση, η λίμνη Πλαστήρα είναι ο προορισμός σας.
Η λίμνη δημιουργήθηκε από το φράγμα στον ποταμό Ταυρωπό ή αλλιώς Μέγδοβα το 1959 και εκτείνεται σε μια περιοχή 24 τ.μ. που γειτονεύει με υπέροχο πράσινο και απέχει μόλις 35 χλμ. από την πόλη της Καρδίτσας, 314 χλμ. από την Αθήνα και περίπου 240 από τη Θεσσαλονίκη και αξίζει τις στροφές για να φτάσετε στις όχθες της.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
