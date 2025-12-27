Λακκώματα: Μια διαδρομή στον τόπο όπου φυτρώνουν τα διάσημα φασόλια Καστοριάς
Λακκώματα: Μια διαδρομή στον τόπο όπου φυτρώνουν τα διάσημα φασόλια Καστοριάς

Το μικροκλίμα, το υπέδαφος και η ποικιλία που συντείνουν κάνουν τα φασόλια Καστοριάς ξεχωριστά στη γεύση και στα χαρακτηριστικά.

Πριν από αρκετά χρόνια, χωρίς να έχω βρεθεί ποτέ στην Καστοριά, συμμετείχα σε μια συζήτηση που αφορούσε την ποιότητα των οσπρίων, τις ποικιλίες και τα κύρια γευστικά τους χαρακτηριστικά. Κατάγομαι από αγροτική οικογένεια της Πελοποννήσου και δίνω πάντα έμφαση στις καλλιέργειες μιας περιοχής, στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και στις ποικιλίες της. Σε εκείνη τη συζήτηση, άκουσα για πρώτη φορά για τα όσπρια της Καστοριάς και ιδιαίτερα για τα φασόλια.

