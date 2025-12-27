Στα Τζουμέρκα της αδάμαστης ομορφιάς: Ταξίδι σε έναν προορισμό αυθεντικών εμπειριών
Στα Τζουμέρκα της αδάμαστης ομορφιάς: Ταξίδι σε έναν προορισμό αυθεντικών εμπειριών
Σε ένα από τα πιο συναρπαστικά ορεινά κομμάτια της Ελλάδας οι διαδρομές στη φύση έχουν μοναδική γοητεία
Από την πρώτη στιγμή που θα αντικρίσεις τα μεγαλειώδη τοπία των Τζουμέρκων θα νιώσεις δέος και θα αντιληφθείς πόσο μικρός είσαι μπροστά σ’ αυτά τα αιώνια βουνά, τις χαράδρες, τα φαράγγια, τα πυκνά ελατοδάση, τις ορθοπλαγιές, τα ορμητικά ποτάμια και τα ατέλειωτα αλπικά λιβάδια.
Η ιστορία των ανθρώπων που έζησαν εδώ υπήρξε σπουδαία και απρόσμενη για τόπους τόσο απομονωμένους, όσο και τραγική καθώς τα δύο σημαντικότερα από τα χωριά, το Συρράκο και οι Καλαρρύτες, καταστράφηκαν από τους Τούρκους.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Η ιστορία των ανθρώπων που έζησαν εδώ υπήρξε σπουδαία και απρόσμενη για τόπους τόσο απομονωμένους, όσο και τραγική καθώς τα δύο σημαντικότερα από τα χωριά, το Συρράκο και οι Καλαρρύτες, καταστράφηκαν από τους Τούρκους.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα