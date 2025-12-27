Στα Τζουμέρκα της αδάμαστης ομορφιάς: Ταξίδι σε έναν προορισμό αυθεντικών εμπειριών
Στα Τζουμέρκα της αδάμαστης ομορφιάς: Ταξίδι σε έναν προορισμό αυθεντικών εμπειριών

Σε ένα από τα πιο συναρπαστικά ορεινά κομμάτια της Ελλάδας οι διαδρομές στη φύση έχουν μοναδική γοητεία

Στα Τζουμέρκα της αδάμαστης ομορφιάς: Ταξίδι σε έναν προορισμό αυθεντικών εμπειριών
Από την πρώτη στιγμή που θα αντικρίσεις τα μεγαλειώδη τοπία των Τζουμέρκων θα νιώσεις δέος και θα αντιληφθείς πόσο μικρός είσαι μπροστά σ’ αυτά τα αιώνια βουνά, τις χαράδρες, τα φαράγγια, τα πυκνά ελατοδάση, τις ορθοπλαγιές, τα ορμητικά ποτάμια και τα ατέλειωτα αλπικά λιβάδια.

Η ιστορία των ανθρώπων που έζησαν εδώ υπήρξε σπουδαία και απρόσμενη για τόπους τόσο απομονωμένους, όσο και τραγική καθώς τα δύο σημαντικότερα από τα χωριά, το Συρράκο και οι Καλαρρύτες, καταστράφηκαν από τους Τούρκους.

