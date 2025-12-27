Baqueira Beret: Το ισπανικό χειμερινό θέρετρο που αγαπούν οι ψαγμένοι σκιέρ
Baqueira Beret: Το ισπανικό χειμερινό θέρετρο που αγαπούν οι ψαγμένοι σκιέρ
Ένας ακαταμάχητος συνδυασμός ισπανικού ήλιου και χιονισμένων πλαγιών, αντίπαλο δέος στους αλπικούς προορισμούς
Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, υπό τον Χουάν Κάρλος Α΄, επισκέφθηκε την περιοχή για πρώτη φορά το 1964 και έκτοτε επιστρέφει συχνά. Ο τωρινός βασιλιάς, Φίλιππος ΣΤ΄, ο οποίος έμαθε σκι στις πλαγιές της, απαθανατίζεται από τους φωτογράφους σχεδόν κάθε χρόνο. Η εθνική ομάδα σκι της Ισπανίας επιλέγει την περιοχή για τις προπονήσεις της, ενώ το Moët Winter Lounge, που φωλιάζει εδώ, αποτελεί το μοναδικό bar-restaurant της κατηγορίας του όπου καταναλώνονται περισσότερα μπουκάλια Moët & Chandon από οποιοδήποτε άλλο ισπανικό μπαρ. Παράλληλα, το ξενοδοχείο του megastar των γηπέδων, Lionel Messi, διανύει τον έκτο σχεδόν χρόνο λειτουργίας του.
