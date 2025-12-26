Πρωτοχρονιά δίπλα στη Φύση: Εξερευνώντας τα Δραμινά Μετέωρα, μια κρυφή όαση στην ορεινή Δράμα
Πρωτοχρονιά δίπλα στη Φύση: Εξερευνώντας τα Δραμινά Μετέωρα, μια κρυφή όαση στην ορεινή Δράμα
Μια ανεξερεύνητη εικόνα της Ελλάδας που συνδυάζει ακατέργαστη ομορφιά και ηρεμία.
Στη βόρεια Ελλάδα, κρυμμένη μέσα σε απόκρημνα βράχια και δάση που κόβουν την ανάσα, βρίσκεται η περιοχή που πολλοί αποκαλούν «Δραμινά Μετέωρα». Οι εντυπωσιακοί βραχώδεις σχηματισμοί, θυμίζουν, σε μία απλούστευση, το διάσημο τοπίο των Μετεώρων της Θεσσαλίας, προσφέροντας όμως τη δική τους μοναδική γοητεία. Σε αυτό το φυσικό αριστούργημα, η φύση αποκαλύπτεται στην πιο θεαματική της μορφή, συνδυάζοντας πυκνά δάση, χαράδρες, καταρράκτες και τη μαγευτική ροή των παραποτάμων του Νέστου.
Μέσα σε αυτό το καθηλωτικό σκηνικό βρίσκεται η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πρασινάδας, χτισμένη στην κορυφή ενός επιβλητικού βράχου. Παρόλο που η μονή αποτελεί κέντρο θρησκευτικής ζωής, η περιοχή γύρω από αυτήν είναι ένας προορισμός που απευθύνεται σε όλους, είτε για την πνευματικότητα είτε για την εξερεύνηση της απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς.
