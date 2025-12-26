Τι φέρνει το 2026 στον ελληνικό τουρισμό
TRAVEL.GR

Τι φέρνει το 2026 στον ελληνικό τουρισμό

Το εσωτερικό μέτωπο, οι διεθνείς προκλήσεις και οι νέες τάσεις

Τι φέρνει το 2026 στον ελληνικό τουρισμό
Έπειτα από τα διαδοχικά ρεκόρ που έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός τουρισμός ενισχύοντας την εθνική οικονομία και την απασχόληση, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι το 2026, έχοντας να αντιμετωπίσει προκλήσεις στο εσωτερικό της χώρας αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Στην παρούσα χρονική στιγμή είναι πρόωρο να γίνουν εκτιμήσεις, ωστόσο στις τάξεις του τουριστικού κόσμου της χώρας επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του τουρισμού.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης