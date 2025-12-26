Χειμώνας στην Κερκίνη: Ανάμεσα στη λίμνη και το βουνό
TRAVEL.GR

Χειμώνας στην Κερκίνη: Ανάμεσα στη λίμνη και το βουνό

Εκεί όπου η λίμνη χαμηλώνει τον ορίζοντα και το βουνό κουβαλά τις σιωπές της Ιστορίας.

Χειμώνας στην Κερκίνη: Ανάμεσα στη λίμνη και το βουνό
Στο βορειοδυτικό άκρο των Σερρών, η λίμνη της Κερκίνης απλώνεται βαριά και ήρεμη, με την ομώνυμη οροσειρά να καθρεφτίζεται στα παγωμένα νερά της. Η ομίχλη έρχεται και φεύγει χωρίς πρόγραμμα, σβήνοντας τα όρια ανάμεσα στο έδαφος και τον ουρανό. Δεν πρόκειται για ένα τοπίο που εντυπωσιάζει κραυγαλέα. Αντίθετα, επιβάλλεται σιωπηλά, μέσα από τη λιτότητά του. Είναι από εκείνα τα μέρη που δεν σου υπόσχονται κάτι συγκεκριμένο, αλλά τελικά σου αφήνουν περισσότερα απ’ όσα περίμενες.

Το σκηνικό έχει κάτι από αγγελοπουλικό τοπίο, μια αίσθηση ακινησίας και εσωτερικής έντασης, όπου ο χρόνος μοιάζει να καθυστερεί επίτηδες. Δεν πρόκειται για ένα τοπίο που εντυπωσιάζει κραυγαλέα. Αντίθετα, επιβάλλεται σιωπηλά, μέσα από τη λιτότητά του. Είναι από εκείνα τα μέρη που δεν σου υπόσχονται κάτι συγκεκριμένο, αλλά τελικά σου αφήνουν περισσότερα απ’ όσα περίμενες.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης