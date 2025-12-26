Χειμώνας στην Κερκίνη: Ανάμεσα στη λίμνη και το βουνό
Εκεί όπου η λίμνη χαμηλώνει τον ορίζοντα και το βουνό κουβαλά τις σιωπές της Ιστορίας.
Στο βορειοδυτικό άκρο των Σερρών, η λίμνη της Κερκίνης απλώνεται βαριά και ήρεμη, με την ομώνυμη οροσειρά να καθρεφτίζεται στα παγωμένα νερά της. Η ομίχλη έρχεται και φεύγει χωρίς πρόγραμμα, σβήνοντας τα όρια ανάμεσα στο έδαφος και τον ουρανό. Δεν πρόκειται για ένα τοπίο που εντυπωσιάζει κραυγαλέα. Αντίθετα, επιβάλλεται σιωπηλά, μέσα από τη λιτότητά του. Είναι από εκείνα τα μέρη που δεν σου υπόσχονται κάτι συγκεκριμένο, αλλά τελικά σου αφήνουν περισσότερα απ’ όσα περίμενες.
