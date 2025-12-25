Χριστούγεννα στη Νέα Ορλεάνη: Μια γιορτή με ρυθμό τζαζ
TRAVEL.GR

Χριστούγεννα στη Νέα Ορλεάνη: Μια γιορτή με ρυθμό τζαζ

Γιορτές σε ένα φανταχτερό μωσαϊκό ιστορίας, κουλτούρας, φαγητού και μουσικής που είναι μοναδικό στον πλανήτη.

Χριστούγεννα στη Νέα Ορλεάνη: Μια γιορτή με ρυθμό τζαζ

Οι γιορτές στη Νέα Ορλεάνη δεν μοιάζουν με τις άλλες καθώς η πόλη δεν «αντιγράφει» το κλασικό χριστουγεννιάτικο πρότυπο, αλλά το προσαρμόζει στη δική της μοναδική ταυτότητα.

Η Νέα Ορλεάνη μοιάζει με έναν πολύχρωμο πίνακα ζωγραφικής επάνω στον Μισισιπή. Ένα φανταχτερό μωσαϊκό ιστορίας, κουλτούρας, φαγητού και μουσικής που είναι μοναδικό στον πλανήτη. Μια πόλη με γαλλική ψυχή και καλλιτεχνική ατμόσφαιρα, όπου η ζωή κυλά σε χαλαρούς ρυθμούς -άλλωστε το παρατσούκλι της είναι Βig Easy.

Η Γαλλική συνοικία, η παλαιότερη της πόλης, έχει στο κέντρο της την παγκοσμίως διάσημη Bourbon Street, το λίκνο της μουσικής τζαζ όπου γαλουχήθηκαν γενιές και γενιές μουσικών. Οι μπάντες που εμφανίζονται εκεί ενθουσιάζουν τους μουσικόφιλους από όλο τον κόσμο που έρχονται ειδικά γι’ αυτό το λόγο.

