3 μοναδικά μουσεία υπογραμμίζουν την πολύπλευρη δημιουργική ενέργεια των Βρυξελλών

Πέρα από τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα μιας πόλης διεθνούς ακτινοβολίας που φιλοξενεί μία από τις έδρες του Ευρωκοινοβουλίου και την έδρα του ΝΑΤΟ, πέρα από το φανταχτερό θεατρικό-σκηνικό της Grand Place και τα κομψά Art Nouveau κτήρια που στολίζουν τις συνοικίες της, πέρα από τις μπρασερί και τις σοκολατερί, οι Βρυξέλλες αποκαλύπτουν έναν πλούσιο πολιτιστικό κόσμο που εκπλήσσει με την πολυφωνία και το βάθος του. Ανάμεσα σε επιβλητικά μουσεία, απρόσμενες πολιτιστικές γωνιές, σύγχρονους εκθεσιακούς χώρους και εναλλακτικούς πολιτιστικούς κόμβους, μεταξύ κλασικών συλλογών και πειραματικών εκφράσεων, το παρελθόν συνομιλεί διαρκώς με το παρόν, καθώς η βελγική πρωτεύουσα αφηγείται την ιστορία της μέσα από εικόνες, υλικά και ιδέες.

Από τη μια, εθνικά και βασιλικά μουσεία και πινακοθήκες διεθνούς εμβέλειας γεμάτα θησαυρούς κορυφαίων καλλιτεχνών, απ΄την άλλη, χώροι πολιτισμού που λειτουργούν σαν ζωντανά εργαστήρια δημιουργίας, προσκαλούν τον επισκέπτη όχι απλώς να δει, αλλά να αισθανθεί τον παλμό μιας πρωτεύουσας που ξέρει να σκέφτεται καλλιτεχνικά.



Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.