Γιορτινό ταξίδι στην Ευρυτανία: Στην καρδιά των ελληνικών βουνών

Η σήραγγα του Τυμφρηστού λειτουργεί σαν πύλη του χρόνου. Από τη μια πλευρά, η Φθιώτιδα με τους αυτοκινητόδρομους και την αστική βιασύνη. Από την άλλη, η Ευρυτανία, ο πιο ορεινός νομός της Ελλάδας, όπου το χιόνι σκεπάζει τις κορυφές στο Βελούχι, και τα χωριά που κρέμονται από πέτρινες πλαγιές σαν φωλιές αετών.

Το ταξίδι μας τα Χριστούγεννα, αποκαλύπτει μια Ελλάδα διαφορετική από τις καρτ-ποστάλ των νησιών. Εδώ, η ιστορία δεν βρίσκεται μόνο σε μουσεία, ζει στους νερόμυλους που ακόμα αλέθουν σιτάρι, στα καφενεία όπου η σόμπα καίει όλη μέρα, στα γεφύρια που αναδύονται και χάνονται με τις εποχές.

Καρπενήσι: Όταν το βουνό γιορτάζει

Στα 960 μέτρα υψόμετρο, το Καρπενήσι τα Χριστούγεννα μοιάζει με αλπικό θέρετρο που ξέχασε ότι είναι ελληνικό. Η κεντρική πλατεία με τον γιγάντιο πλάτανο γεμίζει με κόσμο, που πίνουν ρακόμελο, παιδιά που κυνηγούν τα χριστουγεννιάτικα φώτα, νέοι που συναντιούνται στα café-bar που θα μπορούσαν να βρίσκονται στην Αθήνα αν δεν είχαν θέα στο χιονισμένο Βελούχι.



