Χριστούγεννα στην Αθήνα: Πώς γεννήθηκε το πιο hot σημείο της πόλης, αυτές τις γιορτές
Μια γιορτινή βόλτα για μικρούς και μεγάλους, που φέρνει οικογένειες και παρέες κοντά, μέσα από στιγμές χαράς και συνύπαρξης.
Τα Χριστούγεννα βρίσκουν την Αθήνα στην πιο φωτεινή της εκδοχή. Η πόλη φοράει τα γιορτινά της και γεμίζει κάθε γειτονιά με φως, με λαμπιόνια να φωτίζουν δέντρα, πλατείες, καταστήματα και βιτρίνες. Για σχεδόν ενάμιση μήνα, η Αθήνα μετατρέπεται σε ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο σκηνικό, γεμάτο λάμψη, χρώμα και προσμονή.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως, το οποίο έως τις 6 Ιανουαρίου υποδέχεται μικρούς και μεγάλους με ελεύθερη είσοδο και ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για όλη την οικογένεια.
