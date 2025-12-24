10 τοπ προορισμοί για τις γιορτές σε Ελλάδα και Ευρώπη
10 τοπ προορισμοί για τις γιορτές σε Ελλάδα και Ευρώπη
Από τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης μέχρι τις πιο παραδοσιακές γωνιές της Ελλάδας τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι μοναδικά.
Οι γιορτές είναι η εποχή που οι αποδράσεις μας αποκτούν διαφορετική διάσταση. Οι πόλεις της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης φωτίζονται, οι πλατείες γεμίζουν αρώματα κανέλας και ζεστού κρασιού, τα καταστήματα «φορούν» τα γιορτινά τους και κάθε βόλτα μετατρέπεται σε εμπειρία. Είτε ονειρεύεστε μια ευρωπαϊκή απόδραση με φόντο τις πολύχρωμες χριστουγεννιάτικες αγορές και τα ιστορικά καφέ είτε μια χειμερινή εκδρομή στη χώρα μας, ανάμεσα σε στολισμένα χωριά και παραδοσιακές γεύσεις, οι γιορτινές ημέρες λειτουργούν πάντα ως αφορμή για ταξίδι.
Η μεγαλοπρέπεια της Βιέννης, η ρομαντική ατμόσφαιρα του Στρασβούργου, το εορταστικό Λονδίνο, η ζεστή Θεσσαλονίκη, τα Τρίκαλα των ξωτικών και τα χιονισμένα τοπία της Ορεινής Αρκαδίας και του Πηλίου συνθέτουν ένα πλούσιο μωσαϊκό επιλογών, με κάθε προορισμό να έχει τη δική του γιορτινή ιστορία να αφηγηθεί.
