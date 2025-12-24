Ένα αθηναϊκό τοπόσημο που παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς για την πόλη
Ένα αγαπημένο ξενοδοχείο επανασυστήνεται στο κοινό χωρίς να χάσει την αίγλη του παρελθόντος του.
Υπάρχουν ξενοδοχεία που ακολουθούν τις τάσεις της σύγχρονης φιλοξενίας και άλλα που καταφέρνουν να την συμφιλιώσουν με τους καταιγιστικούς ρυθμούς μιας μεγάλης πόλης.
To President Hotel ανήκει, χωρίς αμφιβολία, στη δεύτερη κατηγορία. Εδώ και δεκαετίες στέκεται αγέρωχο στην εμβληματική Λεωφόρο Κηφισίας, στο σημείο όπου η βόρεια πλευρά της Αθήνας συναντά το κέντρο, και είναι σαν να παρατηρεί από τις μεγάλες τζαμαρίες του την πόλη να αλλάζει. Να επιταχύνει, να εξελίσσεται, να μετασχηματίζεται κάτω από τους γρήγορους ρυθμούς της σύγχρονης πραγματικότητας. Παρόλα αυτά, καταφέρνει να παραμένει ένα σταθερό σημείο αναφοράς για όλους εμάς που περνάμε σχεδόν καθημερινά από μπροστά του, ρίχνοντας κλεφτές ματιές στο εντυπωσιακό κτήριο που αποτελεί εδώ και δεκαετίες συνώνυμο της ίδιας της πόλης.
