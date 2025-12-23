Ένα διαμέρισμα προς πώληση στην Αγία Παρασκευή
Επενδυτική ευκαιρία για όσους αναζητούν κατοικία στα βόρεια προάστια.
Η Αγία Παρασκευή συγκαταλέγεται σταθερά στις περιοχές των βορείων προαστίων που συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον, τόσο σε επίπεδο κατοικίας όσο και επενδύσεων. Πρόκειται για ένα ήσυχο αστικό προάστιο με υψηλή ποιότητα ζωής, το οποίο συνδυάζει οργανωμένο οικιστικό ιστό και ανεπτυγμένες υποδομές.
Η περιοχή απευθύνεται σε οικογένειες και επαγγελματίες που αναζητούν λειτουργική καθημερινότητα, καθώς διαθέτει εκτεταμένους χώρους πρασίνου, πάρκα και παιδικές χαρές, ενώ προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και σε δομές εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών. Κέντρα ζωής και δραστηριότητας αποτελούν οι δύο βασικές πλατείες, η πλατεία Αγίας Παρασκευής και η πλατεία Αγίου Ιωάννου, γύρω από τις οποίες αναπτύσσεται έντονη εμπορική και κοινωνική δραστηριότητα, με καταστήματα, καφέ, εστιατόρια, μπουτίκ και τραπεζικές υπηρεσίες.
