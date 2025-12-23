Architectural Digest: Η Ελλάδα στις ομορφότερες χώρες του κόσμου και η Ίος ως σύγχρονη έκφραση αρχιτεκτονικής κομψότητας
Architectural Digest: Η Ελλάδα στις ομορφότερες χώρες του κόσμου και η Ίος ως σύγχρονη έκφραση αρχιτεκτονικής κομψότητας
Η Ίος, με το Calilo ως σημείο αναφοράς, απευθύνεται σε ταξιδιώτες που αναζητούν σύνδεση με τη Φύση και τον Τόπο.
Σε έναν κόσμο που ταξιδεύει όλο και πιο συνειδητά, το ζητούμενο δεν είναι πια ο εντυπωσιασμός και η κραυγαλέα πολυτέλεια, αλλά ο τρόπος που ένας τόπος μας αγγίζει κάθε φορά που τον επισκεπτόμαστε.
Το αμερικανικό site Architectural Digest, στο πρόσφατο αφιέρωμά του για τις 30 ομορφότερες χώρες παγκοσμίως, κατατάσσει την Ελλάδα σε μια λίστα που δεν αφορά μόνο το φυσικό κάλλος ή την εικόνα ενός προορισμού, αλλά τη συνολικότερη εμπειρία που αυτός προσφέρει. Τον τρόπο με τον οποίο η φύση, η αρχιτεκτονική, ο πολιτισμός και ο τρόπος ζωής συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται, διαμορφώνοντας έναν τόπο με σαφή ταυτότητα.
