Architectural Digest: Η Ελλάδα στις ομορφότερες χώρες του κόσμου και η Ίος ως σύγχρονη έκφραση αρχιτεκτονικής κομψότητας
TRAVEL.GR

Architectural Digest: Η Ελλάδα στις ομορφότερες χώρες του κόσμου και η Ίος ως σύγχρονη έκφραση αρχιτεκτονικής κομψότητας

Η Ίος, με το Calilo ως σημείο αναφοράς, απευθύνεται σε ταξιδιώτες που αναζητούν σύνδεση με τη Φύση και τον Τόπο.

Architectural Digest: Η Ελλάδα στις ομορφότερες χώρες του κόσμου και η Ίος ως σύγχρονη έκφραση αρχιτεκτονικής κομψότητας
Σε έναν κόσμο που ταξιδεύει όλο και πιο συνειδητά, το ζητούμενο δεν είναι πια ο εντυπωσιασμός και η κραυγαλέα πολυτέλεια, αλλά ο τρόπος που ένας τόπος μας αγγίζει κάθε φορά που τον επισκεπτόμαστε.

Το αμερικανικό site Architectural Digest, στο πρόσφατο αφιέρωμά του για τις 30 ομορφότερες χώρες παγκοσμίως, κατατάσσει την Ελλάδα σε μια λίστα που δεν αφορά μόνο το φυσικό κάλλος ή την εικόνα ενός προορισμού, αλλά τη συνολικότερη εμπειρία που αυτός προσφέρει. Τον τρόπο με τον οποίο η φύση, η αρχιτεκτονική, ο πολιτισμός και ο τρόπος ζωής συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται, διαμορφώνοντας έναν τόπο με σαφή ταυτότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης