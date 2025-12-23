Γιορτές στη Ναύπακτο -Χριστουγεννιάτικη μαγεία στο ενετικό λιμάνι
Το ενετικό λιμάνι φωτίζεται, το κέντρο της πόλης πλημμυρίζει κόσμο και τα σοκάκια γεμίζουν μουσικές, χαμόγελα και γιορτινές μυρωδιές.

Στο σημείο όπου ο Κορινθιακός κόλπος συναντά το Ιόνιο, η Ναύπακτος ετοιμάζεται να ζήσει τη μαγεία των Χριστουγέννων όπως λίγες πόλεις στην Ελλάδα. Μέχρι και τα Θεοφάνεια, η καστροπολιτεία μεταμορφώνεται σε μια ζωντανή γιορτή, όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη εορταστική κουλτούρα.

Ο Δήμος Ναυπακτίας, σε συνεργασία με τον σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές», έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα που μετατρέπει την πόλη σε ένα πραγματικό χριστουγεννιάτικο χωριό.

