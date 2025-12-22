Ιστορικό ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων στην Ελλάδα
Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2024 από το δεκάμηνο φέτος αγγίζοντας τα 22,39 δισ. ευρώ.
Η Ελλάδα ξεπέρασε στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου το ύψος των ταξιδιωτικών εισπράξεων που είχε πετύχει όλο το 2024 πραγματοποιώντας ιστορικό ρεκόρ.
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος στο δεκάμηνο φέτος οι ταξιδιωτικές εισπράξεις άγγιξαν τα 22,39 δισ. ευρώ όταν πέρυσι το ίδιο διάστημα είχαν διαμορφωθεί σε 20,55 δισ. ευρώ και όλο το 2024 είχαν φτάσει σε 21,7 δισ. ευρώ. Αναλυτικά, στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 8,9%. Επίσης, για την ίδια περίοδο οι αφίξεις ξένων τουριστών αυξήθηκαν κατά 4,4% σε σχέση με το δεκάμηνο του 2024.
Τον Οκτώβριο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 8,2% φθάνοντας σε 2,25 δισ. ευρώ από 2,08 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2024 και 1,82 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2023. Επίσης, οι διεθνείς αφίξεις επισκεπτών τον Οκτώβριο αυξήθηκαν κατά 7,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.
