Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη: Μια πόλη που λάμπει στο φως του Θερμαϊκού
Τα Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη έχουν έναν ιδιαίτερο παλμό και μια γλυκιά νοσταλγία που ντύνεται με χιλιάδες λαμπιόνια.
Τα Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη έχουν έναν ιδιαίτερο παλμό, μια γλυκιά χαρμολύπη που μετατρέπεται σε φως, μια νοσταλγία που ντύνεται με χιλιάδες λαμπάκια και αφήνει σε κάθε γωνιά της πόλης το σημάδι μιας λαμπερής γιορτής.
Η «Nύμφη του Θερμαϊκού» φορά τα γιορτινά της με τρόπο μοναδικό: άλλοτε ρομαντικό, άλλοτε μεγαλόπρεπο, πάντοτε όμως βαθιά τρυφερό και αποστομωτικά όμορφο. Όταν πέφτει το φως του χειμωνιάτικου δειλινού και τα πρώτα λαμπιόνια ανάβουν πάνω από την πολυσύχναστη παραλία, η Θεσσαλονίκη μοιάζει να φορτίζεται με μια ήρεμη ενέργεια και να ανοίγει την αγκαλιά της για να καλωσορίσει ντόπιους και επισκέπτες στα δικά της ξεχωριστά Χριστούγεννα.
Γιατί τα Χριστούγεννα εδώ βιώνονται σαν ατμόσφαιρα. Είναι το άρωμα από φρεσκοψημένα τσουρέκια που φτάνει από τα ζαχαροπλαστεία της Τσιμισκή, οι νότες από τα χάλκινα που αντηχούν στα στενά της αγοράς Μοδιάνο, τα χαμόγελα των παιδιών στις πλατείες, τα φώτα που καθρεφτίζονται στα νερά του Θερμαϊκού. Ολόκληρη η πόλη γίνεται ένας ζωντανός καμβάς, πολύχρωμος, φωτεινός, γεμάτος ζωή.
