Αποστολή στην Ευρυτανία: Τέσσερις γενιές, ένα καφενείο
Μερικά μαγαζιά συνθέτουν το σκηνικό της επαρχιακής ζωής, όμως το βλέμμα τραβάει μια ξύλινη πόρτα που φαίνεται να κρύβει ιστορίες.
Στον Άγιο Νικόλαο Ευρυτανίας, ένα οικογενειακό καφενείο που λειτουργεί από το 1930 αποδεικνύει ότι η επιβίωση δεν είναι πάντα θέμα προσαρμογής, μερικές φορές είναι θέμα επιμονής. Η διαδρομή από το Καρπενήσι είναι σύντομη, αλλά αρκετή για να αφήσεις πίσω τον θόρυβο. Φθάνοντας στο χωριό Άγιος Νικόλαος, η πλατεία ξυπνάει αργά κάτω από τη σκιά των βουνών. Μερικά μαγαζιά συνθέτουν το σκηνικό της επαρχιακής ζωής, όμως το βλέμμα τραβάει μια ξύλινη πόρτα που φαίνεται να κρύβει ιστορίες.
Μπαίνοντας μέσα, η ζεστασιά από την παλιά, μαντεμένια ξυλόσομπα σε τυλίγει, διώχνοντας την πρωινή υγρασία του Δεκεμβρίου. Γύρω της, τρεις γυναίκες συνομιλούν χαμηλόφωνα. Τα πρόσωπά τους φωτίζονται από τη φωτιά, σε ένα σκηνικό που θυμίζει πίνακα της Αναγέννησης ο οποίος έχει μεταφερθεί στην ελληνική ύπαιθρο.
Χρειάζονται μερικά δευτερόλεπτα για να προσαρμοστούν τα μάτια στο ημίφως. Χριστουγεννιάτικα στολίδια κρέμονται από τις σκοτεινιασμένες δοκούς, αστέρια, γιρλάντες, μικρά φωτάκια που αναβοσβήνουν απαλά. Οι τοίχοι είναι φορτωμένοι με κορνίζες: οικογενειακές φωτογραφίες από βαφτίσια, γάμους, πανηγύρια. Ο παππούς Πέτρος νέος, με μουστάκι. Η Αλίκη με την προίκα της. Η Δήμητρα μικρή, να παίζει στην πλατεία.
