Χριστούγεννα στη Χαλκίδα: Γιορτινά φώτα καθρεπτίζονται στα νερά της
Χριστούγεννα στη Χαλκίδα: Γιορτινά φώτα καθρεπτίζονται στα νερά της
Γιατί οι γιορτές στην Χαλκίδα έχουν μια δική τους, ξεχωριστή μαγεία.
Βόλτα και περατζάδα στην παραλία, δίπλα στα νερά του Ευρίπου που αλλάζουν κατεύθυνση, με τα χριστουγεννιάτικα δέντρα να καθρεφτίζονται στη θάλασσα. Μικροί και μεγάλοι, ντόπιοι και επισκέπτες, γίνονται όλοι μια μεγάλη παρέα. Γιατί οι γιορτές στη Χαλκίδα έχουν τη δική τους, ξεχωριστή μαγεία.
Δεν είναι μόνο το μεγάλο στολισμένο δέντρο που στέκεται απέναντι από την γέφυρα, ούτε τα μαγαζιά που μας περιμένουν γιορτινά στολισμένα, ούτε τα νερά που χαρίζουν μια διαφορετική αίσθηση στα Χριστούγεννα της πόλης. Είναι το φως που απλώνεται κατά μήκος της παραλιακής και κυρίως οι άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Τα χαμόγελα ζωγραφισμένα στα πρόσωπα όσων περνούν όμορφες στιγμές στη στολισμένη Χαλκίδα, που κάνουν βόλτα στην παραλιακή και απολαμβάνουν τον καφέ τους με ευχάριστη διάθεση και θέα τα δέντρα μέσα στα νερά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Δεν είναι μόνο το μεγάλο στολισμένο δέντρο που στέκεται απέναντι από την γέφυρα, ούτε τα μαγαζιά που μας περιμένουν γιορτινά στολισμένα, ούτε τα νερά που χαρίζουν μια διαφορετική αίσθηση στα Χριστούγεννα της πόλης. Είναι το φως που απλώνεται κατά μήκος της παραλιακής και κυρίως οι άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Τα χαμόγελα ζωγραφισμένα στα πρόσωπα όσων περνούν όμορφες στιγμές στη στολισμένη Χαλκίδα, που κάνουν βόλτα στην παραλιακή και απολαμβάνουν τον καφέ τους με ευχάριστη διάθεση και θέα τα δέντρα μέσα στα νερά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα