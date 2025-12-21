Πέτρινα, συννεφιασμένα χωριά στην άκρη των κορυφογραμμών: 4 αγαπημένες στάσεις στα Τζουμέρκα
TRAVEL.GR

Πέτρινα, συννεφιασμένα χωριά στην άκρη των κορυφογραμμών: 4 αγαπημένες στάσεις στα Τζουμέρκα

Ανακαλύπτοντας τα μυστικά μερικών εκ των ωραιότερων, απομακρυσμένων χωριών της Ελλάδας

Πέτρινα, συννεφιασμένα χωριά στην άκρη των κορυφογραμμών: 4 αγαπημένες στάσεις στα Τζουμέρκα

Είναι κάποιες εικόνες που αποτυπώνονται ανεξίτηλα στη σκέψη, και μας συντροφεύουν κάθε φορά που θέλουμε να αποδράσουμε έστω και για μερικές στιγμές. Μία τέτοια εικόνα είναι αυτή που αντίκρυσα όταν ανέβαινα τις στροφές μετά τον Καλαρρύτικο ποταμό στα Τζουμέρκα με κατεύθυνση το Συρράκο.

Ο ορμητικός ποταμός λες και χωρίζει στα δύο τη στεριά, το καταπράσινο περιβάλλον, αλλά και το ισχυρό και γεμάτο αγριάδα ανάγλυφο της περιοχής εξιτάρει τα συναισθήματα, και την ίδια στιγμή δημιουργεί μία δέσμη επιλογών που η μία δένει με την επόμενη. Από τη μία η Πράμαντα και οι δίδυμοι καταρράκτες, από την άλλη το Συρράκο και η άγρα ομορφιά του τόπου, έρχονται όλα και δένουν μεταξύ τους.


Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης