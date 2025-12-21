Πέτρινα, συννεφιασμένα χωριά στην άκρη των κορυφογραμμών: 4 αγαπημένες στάσεις στα Τζουμέρκα

Είναι κάποιες εικόνες που αποτυπώνονται ανεξίτηλα στη σκέψη, και μας συντροφεύουν κάθε φορά που θέλουμε να αποδράσουμε έστω και για μερικές στιγμές. Μία τέτοια εικόνα είναι αυτή που αντίκρυσα όταν ανέβαινα τις στροφές μετά τον Καλαρρύτικο ποταμό στα Τζουμέρκα με κατεύθυνση το Συρράκο.

Ο ορμητικός ποταμός λες και χωρίζει στα δύο τη στεριά, το καταπράσινο περιβάλλον, αλλά και το ισχυρό και γεμάτο αγριάδα ανάγλυφο της περιοχής εξιτάρει τα συναισθήματα, και την ίδια στιγμή δημιουργεί μία δέσμη επιλογών που η μία δένει με την επόμενη. Από τη μία η Πράμαντα και οι δίδυμοι καταρράκτες, από την άλλη το Συρράκο και η άγρα ομορφιά του τόπου, έρχονται όλα και δένουν μεταξύ τους.





