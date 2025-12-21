3 Road trips με αφετηρία τα Γρεβενά

Ίσως νιώθετε πιο έντονα από ποτέ την ανάγκη να ξεφύγετε από τη ρουτίνα, να πάρετε το αυτοκίνητο και να εξερευνήσετε απάτητες κορυφές. Ο νομός Γρεβενών, με τη μαγευτική Βάλια Κάλντα και τα γραφικά πετρόχτιστα χωριά του, που βρίσκονται αρμονικά κρυμμένα μέσα στη φύση, αποτελεί τον ιδανικό προορισμό.

Ακολουθούν προτάσεις διαδρομών που θα σας οδηγήσουν σε κάθε γωνιά του νομού, αποκαλύπτοντας τα κρυμμένα μυστικά μιας από τις πιο αυθεντικές και ανεξερεύνητες περιοχές της Ελλάδας.

Γρεβενά – Βάλια Κάλντα

Με αφετηρία την πόλη των Γρεβενών, ξεκινάτε με κατεύθυνση προς την Βάλια Κάλντα. Η διαδρομή είναι μία καλή γεύση στο φθινοπωρινό ορεινό τοπίο του νομού και μπορείτε να την οργανώσετε ανάλογα, ώστε να συμπεριλάβετε επισκέψεις στο χωριό Ζιάκας, στο Σπήλαιο, στα πασίγνωστα γεφύρια της περιοχής, όπως το γεφύρι της Πορτίτσας ή το Γεφύρι του Αζίζ Αγά, γνωστό και ως το ψηλότερο γεφύρι της Μακεδονίας.



Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.