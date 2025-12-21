Γεύσεις από την πολυσυλλεκτική κουζίνα της Φλώρινας

Γευστική, πικάντικη με βαλκανικά αρώματα η κουζίνα της Φλώρινας αποτελεί μια ταξιδιωτική εμπειρία από μόνη της. Μπορεί το πολυδιαφημισμένο προϊόν της περιοχής, οι λαχταριστές κόκκινες πιπεριές, να μονοπωλεί το γαστρονομικό ενδιαφέρον πανελλαδικώς, αυτό δεν σημαίνει ότι η φλωρινιώτικη παράδοση είναι μονοδιάστατη και μονοπρόσωπη. Κάθε άλλο. Ψάρια του γλυκού νερού από τις Πρέσπες, γευστικοί συνδυασμοί χοιρινού από το Νυμφαίο και κρασιά από το Αμύνταιο δημιουργούν ένα γαστρονομικό μωσαϊκό με πολλά διαφορετικά κομμάτια με μοναδικές γεύσεις.

Κάθε τραπέζι ξεκινάει πάντα με γευστικές αλμυρές πίτες. Αρβανίτικες πίτες με κρυφές συνταγές που παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό περνώντας από γενιά σε γενιά, οι φλωρινιώτικες πίτες ξεχωρίζουν για το μαλακό αφράτο φύλλο τους, την χορταστική γέμιση με χόρτα, τσουκνίδα και τυρί, μα προπάντων, για τις ιστορίες που κουβαλούν και τις αναμνήσεις με τις οποίες έχουν συνδεθεί. Γιατί, όπως κάθε δρόμος, έτσι και κάθε φαγητό έχει τη δική του ιστορία. Και μερικές φορές σίγουρα και κάποιον θρύλο να το ακολουθεί.



