Σε άνοδο ο ελληνικός και ο παγκόσμιος τουρισμός και το 2025

TRAVEL.GR

Τα χαρακτηριστικά και οι τάσεις που διαμόρφωσαν τις επιδόσεις

Ισχυρή ανθεκτικότητα έδειξε και το 2025 ο ελληνικός τουρισμός, παρά τις εσωτερικές και διεθνείς προκλήσεις που αντιμετώπισε στην πορεία της χρονιάς.

Παράλληλα, ο παγκόσμιος τουρισμός διατήρησε τις ανοδικές τάσεις επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για ταξιδιωτικές μετακινήσεις σε διεθνές επίπεδο.

Ο ελληνικός τουρισμός φαίνεται ότι ξεπέρασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τα 40 εκατ. διεθνείς αφίξεις ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ πέριξ των 23 δισ. ευρώ. Και, όλα αυτά, ενώ κλήθηκε να αντιμετωπίσει γεγονότα, από την αρνητική διεθνή δημοσιότητα που προέκυψε εξαιτίας της έντονης σεισμικής δραστηριότητας στη Σαντορίνη στις αρχές της χρονιάς έως τις δυσμενείς εξελίξεις σε γεωπολιτικό επίπεδο και στις οικονομίες χωρών βασικών δεξαμενών εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα μας.

