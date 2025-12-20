Σε άνοδο ο ελληνικός και ο παγκόσμιος τουρισμός και το 2025

Ισχυρή ανθεκτικότητα έδειξε και το 2025 ο ελληνικός τουρισμός, παρά τις εσωτερικές και διεθνείς προκλήσεις που αντιμετώπισε στην πορεία της χρονιάς.

Παράλληλα, ο παγκόσμιος τουρισμός διατήρησε τις ανοδικές τάσεις επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για ταξιδιωτικές μετακινήσεις σε διεθνές επίπεδο.

Ο ελληνικός τουρισμός φαίνεται ότι ξεπέρασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τα 40 εκατ. διεθνείς αφίξεις ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ πέριξ των 23 δισ. ευρώ. Και, όλα αυτά, ενώ κλήθηκε να αντιμετωπίσει γεγονότα, από την αρνητική διεθνή δημοσιότητα που προέκυψε εξαιτίας της έντονης σεισμικής δραστηριότητας στη Σαντορίνη στις αρχές της χρονιάς έως τις δυσμενείς εξελίξεις σε γεωπολιτικό επίπεδο και στις οικονομίες χωρών – βασικών δεξαμενών εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα μας.



