Φτιάχνοντας παραδοσιακά γλυκά στις Καρυές Λακωνίας
Φτιάχνοντας παραδοσιακά γλυκά στις Καρυές Λακωνίας
Μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση αποτελεί σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της αυθεντικής γαστρονομίας.
Στην καρδιά της Πελοποννήσου, στις Καρυές Λακωνίας, μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση έχει μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της παράδοσης και της αυθεντικής γαστρονομίας. Το ζαχαροπλαστείο του Χρήστου Λεβεντάκη είναι ένα ταξίδι στην ψυχή της ελληνικής παράδοσης και στο μεράκι ενός ανθρώπου που έκανε το όνειρό του πραγματικότητα.
Μια αίσθηση που σε μαγεύει από την είσοδο
Φθάνοντας στις Καρυές, το ζαχαροπλαστείο ξεχωρίζει από μακριά για τη ζεστή του αύρα. Ακόμα και από τον δρόμο, οι μυρωδιές που ξεχύνονται από το εργαστήριο δεν σου αφήνουν περιθώριο να αντισταθείς. Το άρωμα του ζεστού μελιού, των φρεσκοψημένων κουλουριών και των παραδοσιακών γλυκών αγκαλιάζει τον επισκέπτη, δημιουργώντας μια γλυκιά προσμονή.
Μπαίνοντας στον χώρο, το βλέμμα μαγνητίζεται από τη διακόσμηση που συνδυάζει την απλότητα με την παραδοσιακή αισθητική. Το πωλητήριο είναι γεμάτο καλούδια -από μελομακάρονα, κουραμπιέδες και γλυκά ταψιού, μέχρι βότανα και μέλι παραγωγής της οικογένειας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Μια αίσθηση που σε μαγεύει από την είσοδο
Φθάνοντας στις Καρυές, το ζαχαροπλαστείο ξεχωρίζει από μακριά για τη ζεστή του αύρα. Ακόμα και από τον δρόμο, οι μυρωδιές που ξεχύνονται από το εργαστήριο δεν σου αφήνουν περιθώριο να αντισταθείς. Το άρωμα του ζεστού μελιού, των φρεσκοψημένων κουλουριών και των παραδοσιακών γλυκών αγκαλιάζει τον επισκέπτη, δημιουργώντας μια γλυκιά προσμονή.
Μπαίνοντας στον χώρο, το βλέμμα μαγνητίζεται από τη διακόσμηση που συνδυάζει την απλότητα με την παραδοσιακή αισθητική. Το πωλητήριο είναι γεμάτο καλούδια -από μελομακάρονα, κουραμπιέδες και γλυκά ταψιού, μέχρι βότανα και μέλι παραγωγής της οικογένειας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα