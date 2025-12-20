Αποστολή στην Ευρυτανία -Φιδάκια: Road trip με θέα τη λίμνη των χιλίων φιόρδ
Ένα ταξίδι στα άγρια βουνά της Ευρυτανίας, όπου παραδοσιακοί οικισμοί κρέμονται πάνω από τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδας.
Υπάρχουν δρόμοι που σε πάνε απλά από το ένα σημείο στο άλλο και δρόμοι που σε μυούν σε έναν τόπο. Ο δρόμος προς τα Φιδάκια ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Αφήνοντας πίσω το Καρπενήσι, την πρωτεύουσα της Ευρυτανίας, ο επισκέπτης στρίβει αριστερά στο όγδοο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού προς Αγρίνιο. Στη θέση «Μπαγασάκι», μια διακριτική πινακίδα δείχνει την κατεύθυνση, χωρίς φανφάρες, σαν να απευθύνεται μόνο σε όσους ξέρουν να κοιτούν προσεκτικά.
Από εκεί αρχίζει μια ασφαλτοστρωμένη διαδρομή, που κινείται ανάμεσα σε ελατοδάση τόσο πυκνά, που ο ήλιος καταφέρνει να χωθεί μέσα από τα κλαδιά σε λεπτές δέσμες χρυσού φωτός. Οι στροφές διαδέχονται η μία την άλλη, αριστερά, δεξιά, αριστερά ξανά, σαν φίδι που σκαρφαλώνει την πλαγιά. Και ακριβώς αυτή η ελικοειδής πορεία, λένε οι ντόπιοι, χάρισε στον οικισμό το όνομά του. Άλλοι αναζητούν πιο βαθιές ρίζες: στην αρχαία Φθία, την πατρίδα του Αχιλλέα, ή στο αγριόχορτο «φύδα» που φυτρώνει ανάμεσα στις πέτρες.
