6 υπέροχα φωτισμένες πόλεις στην Ελλάδα για να ζήσετε τη μαγεία των γιορτών
Από τα αστικά κέντρα μέχρι τις μικρότερες πόλεις και τα χωριά της χώρας, οι πλατείες και οι εμπορικοί πεζόδρομοι πλημμυρίζουν φως.
Και φέτος τα Χριστούγεννα, ολόκληρη η Ελλάδα φορά, όπως κάθε χρόνο, το γιορτινό και φιλόξενο χαμόγελό της.
Από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τις μικρότερες πόλεις και τα γραφικά χωριά της χώρας, οι κεντρικές πλατείες και οι εμπορικοί πεζόδρομοι πλημμυρίζουν φως, λαμπιόνια και στολισμένα δέντρα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς και προσμονής. Κάθε πόλη έχει τη δική της εκδοχή της πιο αγαπημένης γιορτής του χρόνου, συχνά με διαφορετικό χαρακτήρα. Τα φωτισμένα καταστήματα, τα στολισμένα έλατα, οι μπάντες που γεμίζουν τους δρόμους με μουσική, τα χριστουγεννιάτικα χωριά με παιχνίδια και δράσεις για μικρούς και μεγάλους, οι βόλτες με τους αγαπημένους και η ενέργεια που κυκλοφορεί παντού συνθέτουν την ίδια γνώριμη, ανεκτίμητη μαγεία.
