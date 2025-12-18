Πώς ο εορταστικός στολισμός ενός προορισμού μετατρέπεται σε ταξιδιωτική εμπειρία
Πώς το φως και η χειροτεχνία επαναπροσδιορίζουν τον χειμερινό τουρισμό.
Τα Χριστούγεννα, ο χειμερινός τουρισμός επαναπροσδιορίζεται και μαζί του επαναπροσδιορίζεται και ο ρόλος των χριστουγεννιάτικων στολιδιών. Το 2025, ο εορταστικός φωτισμός και η χειροποίητη χριστουγεννιάτικη δημιουργία παύουν να λειτουργούν ως απλό σκηνικό και εξελίσσονται σε βασικό κίνητρο μετακίνησης. Πόλεις και προορισμοί επενδύουν συστηματικά σε φωτεινά τοπία, θεματικές αγορές και επισκέψιμες εμπειρίες, μετατρέποντας την εορταστική περίοδο σε ένα αυτόνομο, διεθνώς ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν. Τα πρώιμα δεδομένα της χρονιάς επιβεβαιώνουν ότι η τάση αυτή δεν είναι παροδική, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη παγκόσμια στροφή προς τον χειμερινό, αστικό και βιωματικό τουρισμό.
