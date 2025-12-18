Εκεί όπου το πρωινό σερβίρεται όλη μέρα: Το διάσημο all-day breakfast concept που έρχεται από το Βερολίνο στην Αθήνα
Το Benedict φέρνει στην καρδιά της Αθήνας τα πιο λαχταριστά γλυκά και αλμυρά γεύματα της ημέρας, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
Το διάσημο all-day breakfast concept από το Βερολίνο που καθιέρωσε το πρωινό ως εμπειρία ανεξαρτήτως ώρας, φέρνει στην καρδιά της Αθήνας τα πιο λαχταριστά γλυκά και αλμυρά γεύματα της ημέρας, οποιαδήποτε ώρα εσείς επιθυμείτε.
Το Βερολινέζικο all-day breakfast spot που άλλαξε τον τρόπο που οι Ευρωπαίοι απολαμβάνουν και αντιλαμβάνονται το πρωινό, κάνει επιτέλους πρεμιέρα στην Αθήνα. Το Benedict Athens ανοίγει τις πόρτες του στο κέντρο της πρωτεύουσας, φέρνοντας μαζί του το signature motto του brand: «The Morning That Never Ends», που συμπληρώνει την ιστορία του Lemuel S. Benedict, ο οποίος το 1894 μπήκε στο Waldorf Astoria Hotel της Νέας Υόρκης, αναζητώντας ένα «αντίδοτο» για τα κατάλοιπα μιας ξέφρενης νύκτας.
Από εκείνη τη δημιουργική αλληλεπίδραση με τον σεφ προέκυψαν τα Eggs Benedict, μια γαστρονομική πρόταση διαχρονικό σύμβολο του τέλειου, χορταστικού, κοσμοπολίτικου πρωινού.
