Οι κορυφαίες εμπειρίες στα Τζουμέρκα
Αδάμαστα, άγρια, αγέρωχα, με φύση που προκαλεί δέος, παραδοσιακά χωριά με σπουδαία ιστορία και τον πανταχού παρόντα Άραχθο.
Τα Τζουμέρκα μοιάζουν με ένα αυτόνομο σύμπαν. Αδάμαστα, άγρια, αγέρωχα, με φύση που προκαλεί δέος, παραδοσιακά χωριά με σπουδαία ιστορία και τον πανταχού παρόντα Άραχθο, ξεχωρίζουν από κάθε άλλον προορισμό της Ελλάδας.
Συρράκο-Καλαρρύτες
Τα δύο ωραιότερα χωριά των Τζουμέρκων είναι τόποι-σύμβολα με παράλληλες πορείες: κατοικήθηκαν από Βλάχους τον 14ο αιώνα, ώσπου το 1881 οι Καλαρρύτες προσαρτήθηκαν στην ελεύθερη Ελλάδα, ενώ το Συρράκο παρέμεινε υπό τουρκική κατοχή. Αν και φαινομενικά γειτονικά, τα χωριά χωρίζονται από τη χαράδρα του Χρούσια, παραπόταμου του Άραχθου, ένα φαράγγι που αποτέλεσε και το ελληνοτουρκικό σύνορο μέχρι το 1912. Εκτός από την κοινή ιστορία, τα χωριά συνδέονται και με ένα μονοπάτι που διασχίζει το φαράγγι. Οδικώς, η απόσταση που τα ενώνει είναι 18 χλμ.
