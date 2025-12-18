Ένα 24ωρο στην Πάτρα γεμάτο ευχάριστες διαδρομές
Μια απόδραση που τα συνδυάζει όλα, στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας.
Σε μόλις δυόμισι ώρες από την Αθήνα, η Πάτρα είναι ο ιδανικός προορισμός για να περάσουμε ένα ανέμελο εικοσιτετράωρο ως παρέα. Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας μάς περιμένει, όχι μόνο την περίοδο του καρναβαλιού, αλλά όλο τον χρόνο. Ξεκινάμε για μια βόλτα που τα έχει όλα, μια βόλτα τόσο κοντινή, αλλά και τόσο διαφορετική από αυτές στην Αθήνα.
Φτάνοντας στην Πάτρα, ξεκινάμε αμέσως την πρωινή μας βόλτα, καθώς το πρόγραμμα προβλέπεται γεμάτο. Μπροστά μας απλώνεται η κεντρική πλατεία, η πλατεία Γεωργίου Α’, η πρώτη μας στάση για να γνωρίσουμε την πόλη. Στην πλατεία δεσπόζει το Θέατρο Απόλλων, έργο του Ερνέστου Τσίλλερ, που υψώνεται μπροστά μας σαν μικρογραφία της Σκάλας του Μιλάνου και αποτελεί το παλαιότερο σωζόμενο κλειστό θέατρο των νεότερων χρόνων στην Ελλάδα. Το 1875, τοποθετήθηκαν δύο σιντριβάνια, τα οποία σώζονται μέχρι σήμερα και κοσμούν την πλατεία.
