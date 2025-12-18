Αποστολή στην Ευρυτανία: Γιορτινό ταξίδι στο Καρπενήσι, τον διαχρονικό χειμερινό προορισμό
Αποστολή στην Ευρυτανία: Γιορτινό ταξίδι στο Καρπενήσι, τον διαχρονικό χειμερινό προορισμό
Επισκεφθήκαμε την πρωτεύουσα της Ευρυτανίας, μια πόλη φιλόξενη και δραστήρια.
Φτάσαμε στα περίχωρα του Καρπενησίου αργά το απόγευμα, λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Η ομίχλη ήταν πυκνή και η θερμοκρασία λίγο πάνω από το μηδέν. Το αυτοκίνητο ανέβαινε τις τελευταίες στροφές μέσα από το ελατόδασος, καθώς το τοπίο άλλαζε αισθητά, από τον κάμπο της Φθιώτιδας στο ορεινό τοπίο του Βελουχίου. Στα 960 μέτρα υψόμετρο, χτισμένο αμφιθεατρικά στις νοτιοδυτικές πλαγιές του Τυμφρηστού, το Καρπενήσι έχει κάνει τον χειμώνα μέρος της ζωής του.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
