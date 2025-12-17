«Από τον Monet στον Warhol»: Κάναμε ένα συναρπαστικό ταξίδι στην εξελικτική πορεία της σύγχρονης τέχνης
83 αριστουργήματα, 45 κορυφαία ονόματα της νεότερης τέχνης, 15 καλλιτεχνικά κινήματα, σε ένα μοναδικό εικαστικό πανόραμα.
Σαν ένα νήμα που ξεκινά από τα «Νούφαρα» του Monet για να καταλήξει στη «Λίμνη με νούφαρα και αντανακλάσεις» του Lichtenstein, περιλαμβάνοντας άλλες 81 συναρπαστικές δημιουργίες στην πορεία του, η έκθεση η οποία άνοιξε για το κοινό στις 6 Δεκεμβρίου στο Μουσείο Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, μας δίνει την ευκαιρία να δούμε συγκεντρωμένα έργα που σημάδεψαν τις πιο καθοριστικές στιγμές της τέχνης των τελευταίων 130 και πλέον ετών. Και πρόκειται για μια ευκαιρία εξαιρετικά σπάνια, αφού η έκθεση «Από τον Monet στον Warhol» πραγματοποιείται χάρη στον γενναιόδωρο δανεισμό μιας ελβετικής ιδιωτικής συλλογής, που συγκεντρώθηκε με αμείωτο πάθος για τη νεότερη ζωγραφική από τρεις γενιές συλλεκτών.
