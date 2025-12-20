Χειμώνας στο Μολυβδοσκέπαστο Ιωαννίνων
Χειμώνας στο Μολυβδοσκέπαστο Ιωαννίνων
Αυτή την εποχή η διαδρομή από την Κόνιτσα προς το χωριό, γίνεται σχεδόν τελετουργική.
Ο χειμώνας στην Ήπειρο απλώνεται ήσυχα. Τα βουνά βαθαίνουν στο χρώμα, οι πλαγιές της Νεμέρτσικας κρατούν το πράσινό τους, και ανάμεσα στα βράχια τα φυλλοβόλα δέντρα, γυμνά πια, αφήνουν το φως να αγγίζει τις κοιλάδες με έναν ευλαβικό τρόπο.. Αυτή την εποχή, η διαδρομή από την Κόνιτσα προς τη Μολυβδοσκέπαστη γίνεται σχεδόν τελετουργική.
Ακολουθώντας την πορεία του Αώου, ο δρόμος στενεύει. Το ποτάμι, άλλοτε ήρεμο κι άλλοτε ορμητικό, στέκει στα δεξιά μας, καθώς περνάμε τη σιδερένια γέφυρα και βυθιζόμαστε σε έναν κόσμο που μοιάζει ανέγγιχτος. Λίγο πριν φανεί η Μονή, η πεσμένη γέφυρα η παλιά Μεσογέφυρα που χάθηκε στα νερά, στέκει ακόμη σαν πληγή και μνημείο μαζί. Μια υπενθύμιση ότι στα ορεινά της Ηπείρου, καθετί όμορφο έχει κι ένα ίχνος δοκιμασίας.
