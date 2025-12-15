Αγγλία: Σε ποιο μοντέλο φιλοξενίας επενδύει το 2026
Αγγλία: Σε ποιο μοντέλο φιλοξενίας επενδύει το 2026

30 αυτόνομες καλύβες από το 2026 στα δάση της χώρας.

Αγγλία: Σε ποιο μοντέλο φιλοξενίας επενδύει το 2026
Μια νέα προσέγγιση στον βιώσιμο και ήρεμο τουρισμό διαμορφώνεται στην Αγγλία, όπου η Unyoked, εταιρεία που ειδικεύεται σε μινιμαλιστικές, αυτόνομες καλύβες μέσα στη φύση, προχωρά σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης 30 απομονωμένων καταλυμάτων μέσα σε εκτάσεις που διαχειρίζεται η Forestry England, ο επίσημος φορέας διαχείρισης των δημόσιων δασών της χώρας. Η συνεργασία, 10ετούς διάρκειας, παρουσιάζεται ως πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να κάνει πιο προσιτή την ουσιαστική επαφή με το φυσικό περιβάλλον και να ενισχύσει τον ρόλο των δασών ως πυρήνων ευεξίας.

