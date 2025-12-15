Eκουαδόρ: Ταξίδι στη χώρα που χωράει ολόκληρη τη Λατινική Αμερική μέσα της
Μία πολύχρωμη χώρα, γεμάτη αντιθέσεις και μία από τις καλύτερες παραγωγές κακάο στον κόσμο.
Το Εκουαδόρ είναι μια χώρα μικρή σε μέγεθος αλλά αληθινά μεγάλη σε ποικιλομορφία. Από τις υγρές ακτές του Ειρηνικού μέχρι τις κορυφές των Άνδεων και τη ζούγκλα του Αμαζονίου, κάθε περιοχή μοιάζει με διαφορετικό κόσμο που μπορεί να «μιλήσει» στην καρδιά και το μυαλό των περιπετειωδών επισκεπτών.
Ένας συναρπαστικός τόπος με μορφολογία που αλλάζει διαρκώς μπροστά στα μάτια μας. Σε λίγες ώρες μπορεί κανείς να περάσει από τα πυκνά τροπικά δάση στους κρυστάλλινους παγετώνες, από μικρές πόλεις σε μοναχικά ηφαιστειακά τοπία που θυμίζουν σεληνιακές επιφάνειες.
