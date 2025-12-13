Cadaqués: Το λευκό χωριό της Costa Brava που λάτρεψε ο Νταλί
Cadaqués: Το λευκό χωριό της Costa Brava που λάτρεψε ο Νταλί
Έντονο καλλιτεχνικό αποτύπωμα, λιτό φυσικό τοπίο και οικονομία που στηρίζεται σε μικρές οικογενειακές δραστηριότητες
Βορειοανατολικά της Βαρκελώνης, σε απόσταση περίπου 170 χιλιομέτρων, το Cadaqués -στην πανέμορφη παραλιακή γραμμή Costa Brava (Κόστα Μπράβα)- αποτελεί έναν από τους πιο ιδιαίτερους, αυθεντικούς προορισμούς στην Καταλονία. Με έντονο καλλιτεχνικό αποτύπωμα, λιτό φυσικό τοπίο και οικονομία που στηρίζεται σε μικρές οικογενειακές δραστηριότητες, αυτό το παραλιακό χωριό αποτελεί προορισμό για ψαγμένους ταξιδιώτες. Μιλώ για εκείνους που η θέληση της αληθινής γνωριμίας με τους προορισμούς που επισκέπτονται ξεπερνά τις αναμενόμενες διαδρομές.
Εδώ, πολύ κοντά στο Cadaqués, ο Νταλί έφτιαξε το σπίτι του. Στους δρόμους αυτού του πανέμορφου χωριού, μαζί με τη Γκαλά και τον Λόρκα, ξεδίπλωναν τις απόψεις τους για τη ζωή, την τέχνη, την πολιτική. Στο Cadaqués ο Πικάσο απολάμβανε τα καλοκαιρινά του γεύματα. Στο ίδιο σημείο βρίσκεται και το περίφημο Κίτρινο Μανιφέστο (Manifest Groc), που έγραψαν το 1928 ο Νταλί μαζί με τους κριτικούς τέχνης Sebastià Gasch και Lluís Montanyà. Είναι το διάσημο κείμενο που υποστήριζε πως η υψηλή τέχνη έχει εκπέσει στα χέρια των μπουρζουά, είναι βαρετή, φανταχτερά ρομαντική και τελικά άσκοπη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Εδώ, πολύ κοντά στο Cadaqués, ο Νταλί έφτιαξε το σπίτι του. Στους δρόμους αυτού του πανέμορφου χωριού, μαζί με τη Γκαλά και τον Λόρκα, ξεδίπλωναν τις απόψεις τους για τη ζωή, την τέχνη, την πολιτική. Στο Cadaqués ο Πικάσο απολάμβανε τα καλοκαιρινά του γεύματα. Στο ίδιο σημείο βρίσκεται και το περίφημο Κίτρινο Μανιφέστο (Manifest Groc), που έγραψαν το 1928 ο Νταλί μαζί με τους κριτικούς τέχνης Sebastià Gasch και Lluís Montanyà. Είναι το διάσημο κείμενο που υποστήριζε πως η υψηλή τέχνη έχει εκπέσει στα χέρια των μπουρζουά, είναι βαρετή, φανταχτερά ρομαντική και τελικά άσκοπη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα