Το Travel.gr και το National Geographic προβάλλουν την Κρήτη
Το Travel.gr και το National Geographic προβάλλουν την Κρήτη
Συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με το Travel.gr για την ανάδειξη της πολυεπίπεδης ταυτότητας όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Η Περιφέρεια Κρήτης ενίσχυσε την τουριστική προβολή του νησιού μέσα από στοχευμένες δημοσιεύσεις σε διακεκριμένα διεθνή και ελληνικά ταξιδιωτικά μέσα, όπως το National Geographic και το Travel.gr, αναδεικνύοντας επιμέρους Περιφερειακές Ενότητες και τη συνολική ταυτότητα της Κρήτης.
Το έγκυρο περιοδικό National Geographic δημοσίευσε εκτενές άρθρο με τίτλο “How to explore Crete, Greece’s biggest island”, αφιερώνοντας ολόκληρη ενότητα με τίτλο “Eastern Crete: Iconic ruins and culinary detours” στο Λασίθι. Το ταξιδιωτικό άρθρο περιλαμβάνει αναφορές για την Ελούντα και τη Σπιναλόγκα, τον Άγιο Νικόλαο με την παραλία Βούλισμα και τα «παστέλ μπλε» της θάλασσας, την περιοχή του Καβουσίου με τα βυζαντινά εκκλησάκια και τις εκπληκτικές τοιχογραφίες, καθώς και την Ιεράπετρα, την πόλη όπου «κάποτε διέμεινε ο Ναπολέων». Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και για τη γαστρονομία της περιοχής. Η δημοσίευση αποτελεί καρπό της φιλοξενίας του διακεκριμένου Αμερικανού συντάκτη Anthony Grant από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τον ΕΟΤ ΗΠΑ τον φετινό Ιούνιο, ο οποίος επισκέφτηκε την Ιεράπετρα, το Μακρύ-Γιαλό, το Οροπέδιο Λασιθίου και το Καβούσι.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα