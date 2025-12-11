Πού θέλουν να ταξιδέψουν οι Έλληνες τις γιορτές σε Ελλάδα και εξωτερικό -Τι δείχνουν οι φετινές προτιμήσεις
Οι προορισμοί με τη μεγαλύτερη ζήτηση στις φετινές αναζητήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών.
Ισχυρή αύξηση καταγράφεται στις αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Booking.com μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου τόσο διεθνώς όσο και από εγχώριους ταξιδιώτες για διαμονές στη διάρκεια της εορταστικής περιόδου σε ελληνικούς προορισμούς. Τα σχετικά στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα το Travel.gr αφορούν σε αναζητήσεις που έγιναν για διαμονές την περίοδο από τις 24 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 7 Ιανουαρίου 2026.
Ειδικότερα, αρκετοί ελληνικοί προορισμοί σημειώνουν αύξηση σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, από επισκέπτες του εξωτερικού. Η Αθήνα σημειώνει αύξηση κατά 28% στους διεθνείς επισκέπτες ενώ η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει αύξηση κατά 41%. Επίσης, η Κρήτη καταγράφει υψηλές επιδόσεις με την πόλη του Ηρακλείου να σημειώνει αύξηση κατά 29%, τα Χανιά κατά 13% και τη Χερσόνησο, κατά 55%.
