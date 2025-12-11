Πού να φάτε καλά στο Πωγώνι: 7 γαστρονομικές στάσεις
Η γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής παραμένει αυθεντική, αξιοποιώντας την τοπική παραγωγή.
Η περιοχή του Πωγωνίου αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση μελέτης στον χάρτη της ελληνικής γαστρονομίας. Σε αντίθεση με τις τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές της Ηπείρου, το Πωγώνι διατήρησε την αυθεντικότητά του όχι ως επιλογή μάρκετινγκ, αλλά ως αναγκαιότητα επιβίωσης.
Η γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το «terroir» της μεθορίου: μια κουζίνα λιτή, βασισμένη στην κτηνοτροφία, την τροφοσυλλογή και την οικιακή οικονομία, η οποία όμως εξελίχθηκε μέσα από τις πολιτισμικές ζυμώσεις των μετακινήσεων και της πολυφωνικής παράδοσης. Η παρούσα έκθεση, επιχειρεί μια εις βάθος χαρτογράφηση των σημείων γαστρονομικού ενδιαφέροντος, αναλύοντας όχι μόνο το «τι» προσφέρεται στο πιάτο, αλλά και το «γιατί».
Από τα παραδοσιακά καφενεία που λειτουργούν ως θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής μέχρι τις σύγχρονες αγροτουριστικές μονάδες που αναβιώνουν ξεχασμένες τυροκομικές πρακτικές, η γαστρονομία του Πωγωνίου αναλύεται ως ένα ζωντανό πολιτισμικό σύστημα. Η έρευνα εστιάζει στην ποιότητα των πρώτων υλών, την τελετουργία της παρασκευής (όπως στην κασιόπιτα και το τσίπουρο) και την ατμόσφαιρα που προσφέρουν συγκεκριμένα καταστήματα-τοπόσημα στην Κάτω Μερόπη, την Πωγωνιανή, το Βασιλικό, το Δολό και τη Βήσσανη.
