Η χειμερινή γοητεία της Νάξου θα σας αφοπλίσει
TRAVEL.GR

Η χειμερινή γοητεία της Νάξου θα σας αφοπλίσει

Αυτή την εποχή η Νάξος προσφέρει μια εικόνα της νησιώτικης ύπαρξης που παραμένει αναλλοίωτη εδώ και αιώνες.

Η χειμερινή γοητεία της Νάξου θα σας αφοπλίσει
Κάτι αλλάζει στο νησί όταν πλησιάζει ο χειμώνας. Τα πλοία μειώνουν τα δρομολόγιά τους, οι ακτές αδειάζουν και μια διαφορετική Νάξος αποκαλύπτεται. Σαν να αφήνει πίσω της τη θερινή της όψη και να μένει με ό,τι είναι πραγματικά. Κάτω από αυτή την επιφάνεια ανοίγεται μια άλλη πραγματικότητα: μια κοινωνία που κινείται με τον δικό της ρυθμό, ένα περιβάλλον άμεσο και αληθινό, μια εικόνα της νησιώτικης ζωής που έχει μείνει ίδια για αιώνες.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης