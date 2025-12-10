Οι δυνάμεις που θα αναδιαμορφώσουν τον κλάδο της Φιλοξενίας το 2026
Οι δυνάμεις που θα αναδιαμορφώσουν τον κλάδο της Φιλοξενίας το 2026
Πώς οι τάσεις της επόμενης χρονιάς μεταφράζονται σε μαθήματα για τους ελληνικούς προορισμούς.
Μία διορατική έκθεση που εξετάζει τις δυνάμεις που θα αναδιαμορφώσουν τη φιλοξενία μέσα στο επόμενο έτος δημοσιοποίησε η EHL (École hôtelière de Lausanne), κορυφαίος εκπαιδευτικός όμιλος στη διοίκηση φιλοξενίας και επιχειρήσεων που υποδέχεται 4.000 φοιτητές από περισσότερες από 120 εθνικότητες σε τρία campuses στην Ελβετία και τη Σιγκαπούρη.
Η έκθεση EHL Insights Report: Hospitality Outlook 2026, καταγράφοντας από τους AI agents και τις καθηλωτικές εμπειρίες, έως τον αναγεννητικό τουρισμό και την καινοτομία στο φαγητό δεν προβλέπει μόνο την αλλαγή αλλά καλεί και τον κλάδο να εξελιχθεί. Καθώς η τεχνολογία προχωρά με ταχείς ρυθμούς και οι προσδοκίες αυξάνονται, ο κλάδος της φιλοξενίας βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Η έκθεση εντοπίζει πέντε βασικές τάσεις που θα καθορίσουν το 2026 και τα επόμενα χρόνια.
