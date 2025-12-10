Τα μονοπάτια της Άνδρου: Πώς το νησί διεκδικεί θέση στους κορυφαίους πεζοπορικούς προορισμούς της Ευρώπης
Ο Δήμος δρομολογεί τη διεκδίκηση της ανώτερης ευρωπαϊκής πιστοποίησης ποιότητας «Leading Quality Trail-Best of Europe REGION».
Ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς τη διεθνή αναγνώριση του πεζοπορικού του χαρακτήρα επιχειρεί να κάνει η Άνδρος, με τον Δήμο να δρομολογεί τη διεκδίκηση της ανώτερης ευρωπαϊκής πιστοποίησης ποιότητας σε επίπεδο προορισμού, «Leading Quality Trail – Best of Europe REGION».
Η σχετική πρόταση κατατέθηκε από την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Άνδρου και προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη φιλοξενία εξειδικευμένου σεμιναρίου μεταφοράς τεχνογνωσίας από εκπαιδευτές της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πεζοπορίας.
Η συγκεκριμένη πιστοποίηση δεν αφορά ένα μεμονωμένο μονοπάτι, αλλά το σύνολο του προορισμού, αξιολογώντας την ποιότητα, τη συνοχή και τη βιωσιμότητα του πεζοπορικού δικτύου, τη σήμανση, τις υπηρεσίες προς τον επισκέπτη, τη συμβατότητα με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, καθώς και τη συνολική εμπειρία του περιηγητή.
Τι σημαίνει «Leading Quality Trail-Best of Europe REGION»
Η πιστοποίηση Leading Quality Trail – Best of Europe θεωρείται το «χρυσό πρότυπο» της ευρωπαϊκής πεζοπορίας. Στην εκδοχή REGION, η αξιολόγηση επεκτείνεται σε ολόκληρη την περιοχή και όχι μόνο σε μία διαδρομή, θέτοντας αυστηρά και πολυεπίπεδα κριτήρια ποιότητας. Πρόκειται για μια διάκριση που λειτουργεί ως σφραγίδα αξιοπιστίας για απαιτητικούς πεζοπόρους και λάτρεις του slow tourism, κυρίως από αγορές της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.
