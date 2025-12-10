Εξερευνήσαμε το Δολό Πωγωνίου, έναν τόπο που κρατά ζωντανή την ψυχή της Ηπείρου
Στο χωριό, η διατήρηση της παράδοσης είναι καθημερινή τελετουργία και η φιλοξενία τρόπος ζωής.
Υπάρχουν χωριά που αντιστέκονται στη λήθη. Το Δολό, αμφιθεατρικά τοποθετημένο στα 800 μέτρα υψόμετρο, στην καρδιά του Πωγωνίου, είναι ένα από αυτά. Πέτρινα καλντερίμια ξεδιπλώνονται ανάμεσα σε σπίτια χτισμένα με σχιστόπλακες, ενώ το φαράγγι του Κουβαρά σχίζει τον ορίζοντα σαν μια γεωλογική μνήμη αιώνων. Εδώ, στη σκιά του Κουτσόκρανου, όπου η ηλιοφάνεια είναι σπάνια και οι χειμώνες σκληροί, η ζωή πάλεψε πάντα να βρει την ισορροπία της.
Το όνομα του χωριού προδίδει τη γεωγραφία του. «Dol» στα σλαβικά σημαίνει κοιλότητα, χαμηλός τόπος, και πράγματι, ο οικισμός κρύβεται στην αγκαλιά του βουνού, προστατευμένος από τους βόρειους ανέμους. Η ιστορία του γράφτηκε με αντοχή και πείσμα: από την πανώλη που το αποδεκάτισε στα μέσα του 14ου αιώνα, μέχρι τα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας όπου έγινε τσιφλίκι του Αλή Πασά. Η πιο σημαντική στιγμή ήρθε το 1856, όταν οι κάτοικοι συγκέντρωσαν 10.000 χρυσές λίρες και εξαγόρασαν τη γη τους, μετατρέποντας το χωριό σε κεφαλοχώρι. Ακολούθησε μια περίοδος ακμής, ανεγέρθηκαν αρχοντικά, σχολεία γέμισαν με μαθητές, και άρχισαν να καλλιεργούν μεταξοσκώληκες, γεμίζοντας τα σπίτια με αργαλειούς και μεταξωτά υφαντά.
